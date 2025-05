Stereolab comparten el último adelanto de nuevo disco

Este mismo viernes podremos escuchar lo nuevo de Stereolab al completo, y es que la banda anglo-francesa conocida por su fusión de krautrock, lounge y pop experimental está de vuelta después de 15 años.

Mucho ha llovido desde que entregaran Not Music (2010), que como decimos continuarán este mismo viernes con Instant Holograms on Metal Film, editado por Duophonic UHF Disks y Warp Records.

La banda de Lætitia Sadier y Tim Gane vuelve con 13 canciones para las que han contado con colaboraciones de Cooper Crain, Rob Frye, Ben LaMar Gay, Ric Elsworth, Holger Zapf, Marie Merlet y Molly Read.

Ya hemos escuchado los sencillos «Aerial Troubles» y «Melodie is a Wound», hoy llega «Transmuted Matter».

Escucha ‘Transmuted Matter’ de Stereolab

Sterolab formarán parte del cartel de la próxima edición de Primavera Sound, que recordamos estará encabezado por Charli XCX, Chappell Roan y Sabrina Carpenter. Un día después de su actuación en Barcelona, el próximo 7 de junio, actuarán en el Teatro Eslava de Madrid (Entradas).

Estas serán las canciones de ‘Instant Holograms on Metal Film’

1. Mystical Plosives

2. Aerial Troubles

3. Melodie Is A Wound

4. Immortal Hands

5. Vermona F Transistor

6. Le Coeur Et La Force

7. Electrified Teenybop!

8. Transmuted Matter

9. Esemplastic Creeping Eruption

10. If You Remember I Forgot How To Dream Pt.1

11. Flashes From Everywhere

12. Colour Television

13. If You Remember I Forgot How To Dream Pt.2

Foto Stereolab: Joe Dilworth