Sufjan Stevens celebra los 10 años de Carrie & Lowell con edición ampliada

Asthmatic Kitty Records celebra el décimo aniversario de Carrie & Lowell con una edición doble del disco que se publicará el próximo 31 de mayo e incluye siete pistas inéditas, un libro de 40 páginas y un nuevo texto de Sufjan Stevens.

La edición de lujo también ofrece una portada alternativa: una versión de la Polaroid original con marco completo, ampliada para revelar el pie de foto escrito a mano por un niño: «Carrie & Lowell», que revela el origen del título del álbum (fue escrito por la hermana de Sufjan, Djamilah). Esta nueva edición fue diseñada por el propio Sufjan Stevens: el libreto de 40 páginas contiene varios collages de fotos familiares antiguas que abarcan cuatro generaciones, intercaladas con obras de arte y dibujos (sobre temas de muerte, agonía, duelo y el estado de Oregón), así como fotos de paisajes que Sufjan tomó durante sus viajes por el oeste de Estados Unidos hace más de una década.

El álbum original se conserva en el disco uno, mientras que el disco dos contiene 40 minutos de extras, incluyendo versiones demo de «Death With Dignity», «Should Have Known Better», «The Only Thing» y «Eugene». También se incluyen tomas descartadas más extensas de las canciones «Fourth of July» y «Wallowa Lake Monster», ambas con un tono más cinematográfico. La joya final es la demo de «Mystery of Love», que se grabó aproximadamente al mismo tiempo que el disco. Esta canción fue descartada para el álbum, pero posteriormente fue reelaborada y regrabada para la banda sonora de Call Me By Your Name de Luca Guadagnino .

Escucha ‘Carrie & Lowell’ de Sufjan Stevens