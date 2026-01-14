sunn O))) tendrán nuevo disco en abril

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

sunn O))) publicarán el viernes 3 de abril su primer álbum homónimo para Sub Pop, un trabajo coproducido y mezclado junto a Brad Wood y grabado en enero de 2025 en los Bear Creek Studios de Washington.

Este décimo álbum supone el regreso de Stephen O’Malley y Greg Anderson con nuevo material desde Pyroclasts (2019) y marca una nueva etapa creativa al reducir el proceso al formato de dúo, sin colaboradores externos.

Grabado en un entorno natural que influyó decisivamente en el sonido, el disco desarrolla composiciones extensas y densas, pero atravesadas por matices delicados, silencios y texturas ambientales que dialogan con la naturaleza del Pacífico Noroeste.

Un trabajo que reafirma la capacidad del grupo para explorar la relación entre tiempo, espacio, luz y oscuridad, ampliando su lenguaje sonoro sin renunciar a una identidad plenamente reconocible y del que ya podemos escuchar “Glory Black”.