sunn O)))

sunn O))) tendrán nuevo disco esta primavera

sunn O))) lanzarán su primer disco homónimo para Sub Pop el próximo 3 de abril, un trabajo coproducido y mezclado por la banda y Brad Wood (Hum, Tar, Sunny Day Real Estate, Liz Phair).

Durante casi tres décadas, el dúo formado por Stephen O’Malley y Greg Anderson, ha expandido los límites del heavy hacia territorios de la vanguardia, consolidando un lenguaje propio basado en la exploración del tiempo, el espacio y la textura sonora. Con su décimo álbum optan por prescindir de colaboradores habituales y trabajar exclusivamente como dúo, potenciando una interacción más directa y una intensidad casi telepática.

Grabado en los Bear Creek Studios de Washington junto a Brad Wood, el entorno natural jugó un papel decisivo en el proceso creativo, filtrándose en unas composiciones expansivas pero minuciosas, donde la densidad de la distorsión convive con momentos de inesperada delicadeza —grabaciones de campo, piano, silencios cargados de tensión—.

El nuevo álbum de sunn O))) se completa con un potente marco conceptual y visual: obras de Mark Rothko y textos de Robert Macfarlane, que refuerzan una experiencia inmersiva donde sonido, paisaje y pensamiento convergen en una de las propuestas más ambiciosas del grupo.

Ya puedes escuchar su primer adelanto, «Glory Back»:

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