Superchunk anuncian nuevo disco para agosto

Superchunk anuncian que el próximo 22 de agosto llegará el que será su nuevo álbum, Songs in the Key of Yikes, que será editado por el sello Merge Records.

Además de dar la bienvenida a Laura King como miembro oficial tras dos años como baterista de gira, el álbum cuenta con la colaboración de Rosali Middleman; Bella Quinlan y Holly Thomas de Quivers; y la bajista de gira Betsy Wright.

El nuevo disco de Superchunk ha sido producido por Paul Voran (The Menzingers, Hurray for the Riff Raff) y Eli Webb, y mezclado por Mike Montgomery (The Breeders, Protomartyr).

Viene anticipado por el tema que lo abre, «Is It Making You Feel Something», de la que comenta Mac McCaughan: “Esta canción trata sobre no cuestionarse a uno mismo en el proceso, tan cuestionable, de escribir letras y música. Se trata de la pregunta legítima de ‘¿quién necesita esto y para qué sirve?’, pero también de no poner el listón tan alto para crear arte que nunca se empiece. ‘¿Te hace sentir algo?’ Bueno, ese es un buen punto de partida».

Escucha ‘Is It Making You Feel Something’ de Superchunk

Estas serán las canciones de ‘Songs in the Key of Yikes’

1. Is It Making You Feel Something

2. Bruised Lung

3. No Hope

4. Care Less

5. Climb the Walls

6. Cue

7. Everybody Dies

8. Stuck in a Dream

9. Train on Fire

10. Some Green