Syd dePalma invita a la líder de Heather, al último adelanto de su disco

“Plataformas y Sexo” se desliza como un fluido hipnótico cargado de psicodelia venenosa, presentándose como el último adelanto de París, el inminente nuevo álbum de Syd dePalma. Tras los avances de “Cola del vicio”, “Entre cemento, luz rota” y la colaboración con Niño de Elche en “Vuela, y sus pupilas se dilatan”, este nuevo sencillo se erige como un paso decisivo en la construcción de un universo sonoro propio, inquietante y envolvente.

En esta ocasión, Syd dePalma se acompaña de Heather Cameron, exlíder de la banda barcelonesa Heather, que imprime a la canción un carácter dual: entre lo mecánico y lo sensual, entre lo etéreo y lo carnal. La pieza transita con naturalidad por el folk-rock, los grooves del rock alternativo y una psicodelia líquida que se filtra como veneno en vena. El resultado es un tema que funde los imaginarios de ambos artistas en un ejercicio de alquimia sonora: a ratos rock duro y maquinal, a ratos electrónica ensoñada, a ratos folk abrasivo.

Un viaje en el que cada desvío abre una ventana distinta dentro de la psicodelia contemporánea.

Escucha ‘Plataformas y Sexo’ de Syd dePalma