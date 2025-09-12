Syd dePalma y Niño de Elche se inspiran en El Pico para su nuevo tema

Syd dePalma se adentra en un territorio hipnótico y oscuro con “vuela, y sus pupilas se dilatan”, tema en el que colabora el siempre inquieto Niño de Elche. La canción, último adelanto de paris, se despliega como un trance en el que confluyen la electrónica psicodélica, el flamenco desgarrado y un sustrato de folklore urbano, evocando tanto la crudeza de la calle como la intensidad del rito.

Inspirada en el cine quinqui y en la icónica película El Pico, la letra retoma fragmentos de “Vuela que vuela”, himno central de su banda sonora, para transformarlos en un himno de fuga y desconexión, simbolizado en la imagen de una paloma perdida.

Niño de Elche añade una voz abrasiva y profunda que expande las texturas del tema, llevándolo hacia un territorio donde la psicodelia viscosa se enreda con el rock alternativo. “vuela, y sus pupilas se dilatan” no se construye como un relato íntimo, sino como el eco de una experiencia colectiva marcada por la pérdida y la libertad truncada.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip animado de David Rosel, que refuerza el carácter visionario de un álbum que promete ser un caleidoscopio sonoro en nueve puntas.

Escucha ‘vuela, y sus pupilas se dilatan’ de Syd dePalma y Niño de Elche