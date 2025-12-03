<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Este mes la azotea sonora de Talk to Him rinde homenaje a la música más conmovedora, contemplativa, melancólica e introspectiva. Him nos brinda un viaje a las profundidades del corazón a través de una colección de discos imprescindibles ordenados del 15 al 1, acariciando la sensibilidad y el recogimiento de los sonidos que engloban la drone music y la neoclásica.

En este bello retablo, también se cruzarán pinceladas de otros estilos como el post-rock, el ambient o la chamber music, puntos convergentes con los protagonistas de este episodio y, por añadidura, con el alma que late como esencia misma de este lugar que es refugio y fortaleza para las personas que se dejan llevar hasta los confines de sus propios sentimientos.

Talk To Him: Los 15 Mejores Discos de Drone Music y Neoclásica