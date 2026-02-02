Te presentamos a Asier Burgos con su primer EP

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Asier Burgos es un artista emergente barcelonés de 18 años, actor, director y músico de folk y rock alternativo. Desde pequeño tuvo interés en la música, y a pesar de su corta edad ha aprendido a tocar la guitarra, el bajo, la mandolina, el ukelele y el piano, todo ello de forma autodidacta excepto la guitarra. Además ha hecho cursos de producción, mezcla y máster, produciendo sus propias canciones.

Hace unos meses te hablamos de él en nuestra PlayList Emergente para presentarte una de sus canciones, «Gasolina». Ya entonces te anunciábamos la inminente publicación de su primer EP. Un disco titulado Canciones Para Antiguos Amantes que, finalmente, salió a finales de 2026.

Canciones Para Antiguos Amantes es un EP de cinco canciones que hablan de la libertad, del amor, de dejar marchar y huir al campo, a las raíces. Son como cartas a antiguos amores reales y abstractos, consejos al alma, lamentos por las penas del pasado y gritos de libertad. En «Superhéroe» colabora Blanca Zamora, mientras que en «Quererte tarde», el tema con más ornamentos del disco, suenan arreglos de cuerda, armónicas y percusión. Las tres canciones siguientes son casi exclusivamente Asier Burgos con su guitarra, a solas, con una particular forma de cantar que acentúa la fragilidad y emotividad presente en las letras. En «Nana valiente», que cierra el disco, aparece otra vez una voz femenina que no sabemos si es la misma Blanca Zamora porque, en este caso, no aparece acreditada. Una canción triste pero también una bonita forma de cerrar el EP con ese combinación final de voces.

A continuación puedes escuchar Canciones Para Antiguos Amantes, el primer disco de Asier Burgos.