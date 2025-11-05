la playlist emergente de la semana

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Soyunpro, Els Errorets, Asier Burgos, Carencias Afectivas, María Amolategui, Miss Blanche y A Mares.

Soyunpro – Soy friki

Soyunpro es el proyecto personal e independiente de Roberto Zaplana. Desde su casa compone sus propias canciones, las graba, las mezcla y las produce con un iPad y GarageBand. Una de sus últimas canciones se titula «Soy friki», la hizo pensando en la Cómic-Con de Málaga y es un homenaje divertido a todos los apasionados de los videojuegos, series y cómics. En definitiva, una reivindicación del hecho de ser diferentes.

Els Errorets – La flor de la vida

Els Errorets es una banda de punk flower rock con base en Bristol desde hace un par de años. La forman Félix (batería), Sergio (guitarra, voces) y Miquel (bajo). Sus canciones tienen un tono punk, costumbrista, provocador, irónico-cómico y crítico. Una de sus canciones, «La flor de la vida», es una oda a la existencia y una invitación al disfrute por muy penosas, triviales o tristes que sean las circunstancias.

Asier Burgos – Gasolina

Asier Burgos es un artista emergente barcelonés de 18 años, actor, director y músico de folk y rock alternativo. El próximo 7 de noviembre publicará un EP titulado Canciones Para Antiguos Amantes, un disco del que hace un par de semanas avanzó la canción «Gasolina». Un tema que, como viene siendo habitual en su carrera, ha sido autoproducido de manera independiente y desde la libertad creativa.

Carencias Afectivas – La venganza de Moctezuma

Carencias Afectivas es un grupo formado durante la pandemia que, tras algunos sencillos de anticipo, en breve publicarán su primer álbum, que saldrá editado de la mano de Balaunka y Emerge. Como tercer adelanto han publicado hace unos días la canción «La Venganza de Moctezuma». Una canción que se abre con un homenaje explícito a «Just Like Honey» de The Jesus and Mary Chain, grupo que es una de sus claras influencias.

María Amolategui – Días

La cantautora de Gipuzkoa María Amolategui acaba de publicar hace unos días su primer álbum en solitario, Equilibrio. Un disco con diez canciones con espíritu pop y mensaje reflexivo sobre la fragilidad y la fuerza de la vida. Poco antes lanzaba como último sencillo de adelanto el tema «Días». Una canción que nace de la premisa y la aceptación de que no todos los días son iguales, y no tienen por qué serlo.

Miss Blanche – Sin nombre

Miss Blanche es una artista de R&B, reguetón y pop con influencias de muchos otros estilos. Vive en Londres aunque sus orígenes son españoles y suizos. Hasta ahora ha publicado seis sencillos. El último de ellos salió hace unas semanas con el título de «Sin nombre». La canción, la primera que publica en castellano, refleja la búsqueda de la llamada «media naranja» con referencias soul y pop que van desde Stevie Wonder a Presuntos Implicados.

A Mares – El momento

A Mares es el proyecto musical de la compositora, guitarrista, diseñadora y tatuadora murciana Patricia Zamora. Con su primer sencillo, «Estación del Norte», ya pasó por nuestra PlayList Emergente antes del verano. Hoy vuelve a la lista de los miércoles con «El momento», una canción en la que se sirve de referencias mitológicas para contar la historia de un desencuentro amoroso desde la primera etapa de enamoramiento hasta la separación.

Sigue la playlist Emergentes MZK con estas y otras propuestas