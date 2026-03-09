Te presentamos a Low Blows con su segundo disco

Low Blows es una banda de post-punk procedente de Barcelona, aunque sus miembros proceden de Ibiza, Mataró y Vitoria. Inicialmente arrancó como el proyecto solista de Carlos Vergara (bajo y voz), publicando un par de EPs: Holes to Fill (2016) y Flesh (2017). Posteriormente se fueron añadiendo el resto de componentes, y en 2020 lanzaron su primer álbum, Cruel. Un disco del que entonces te hablamos en nuestra sección para grupos emergentes, destacando su sonido oscuro y potente que nos recordaba a Joy Division, Bauhaus o los primeros Echo and the Bunnymen.

El segundo trabajo de Low Blows se ha hecho esperar, pero finalmente llegó a principios de este 2026. Un disco homónimo que, nos comentan, está inspirado en el largo camino que les ha llevado hasta este momento, y también, a un nivel más amplio, en los sentimientos encontrados que produce asistir en directo a la decadencia de Occidente y su vacío existencial, presenciando el nacimiento de una era distópica e inquietante. Tan inquietante como el sonido del grupo en este segundo disco, producido por Matteo Vallicelli (The Soft Moon), mezclado por Lluis Cots en Estudi Nautilus y masterizado por Maurizio Baggio en La Distilleria (Italia).

Low Blows suena a vacío existencial, a incomprensión, hastío e incluso desesperación. Quizás por eso han publicado como primer sencillo precisamente la canción titulada «Vacío». En ella lo dicen bien claro: «Es mi hastío tan grande este vacío insoportable«. Su sonido tenebroso, agresivo y nervioso marca el camino a seguir para el resto del disco, aunque con matices.

«S.O.S.», por ejemplo, rebaja algo el nivel de tensión. No mucho, pero lo suficiente como para que se aparezca por momentos el espíritu de los The Cure más oscuros pero al mismo tiempo accesibles. A partir de ahí aparecen canciones que hablan, en inglés y castellano, de romperse y tratar de arreglarse, de cansancio vital, de odio y de ganas de estar en cualquier otro sitio que no sea este. Canciones como «I hate» o «Cracks» se mantienen en esa línea, mientras que otras como «Fix it» también se mueven en parecido terreno pero con un enfoque más pop que recuerdan a grupos de post punk más melódico como The Chameleons. Es de las pocas excepciones en un disco donde la música y las letras compiten para ver quien alcanza mayores cotas de oscuridad y angustia, incluso en canciones como «Overrated» que podrían pasar por más vitales al escucharlas de forma descuidada.

Dicho todo esto, te invitamos a escuchar el segundo álbum de Low Blows, titulado asimismo Low Blows, desde la página de Bandcamp del grupo.