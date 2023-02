Teenage Bottlerocket + Cero Fün (Sala Nazca) Madrid 21/02/23

La emblemática banda norteamericana de punk melódico Teenage Bottlerocket, ha tenido tiempo de girar y de componer desde la última vez que estuvo por nuestro país en el 2018. En ese espacio de tiempo han sacado su noveno álbum de estudio, Sick Sesh (2021 Fat Wreck Chords), otro puñetazo de punk a la velocidad de lo que esperábamos. Lo mismo que venían a presentar en este tour propiciado por HFMN Crew.

Antes teníamos la oportunidad de ver a la joven banda madrileña Cero Fün, unos que no engañan a nadie. Dijeron que iban a dar lo peor de sí mismos, dicho y hecho. Su acelerado punk es tal, que hasta el cantante y guitarrista tuvo que decir en una ocasión a la base rítmica; “tranquilos, que tenemos tiempo”. Curtidos en otras bandas madrileñas de punk, como: Sagrada Familia, o Penetrazion Sorpressa, esgrimen una propuesta nada novedosa – ni creo que pretendan tal cosa – pero efectiva para sus propósitos. Si Los Saicos peruanos se encuentran con ellos, seguro que bailarán al ritmo de su versión de “Demolición”. Muy divertidos.

Salían al escenario de la madrileña sala Nazca los cuatro de Wyoming y rápidamente averiguábamos los primeros acordes del tema que abre su mencionado último disco, “Semi Truck”, una apisonadora pop. Sí, porque si algo nos han enseñado Teenage Bottlerocket es que el punk puede ser pop y viceversa; y que la conjunción de ambos también te puede aplastar sin contemplaciones.

“Don´t Want to Go” y “Bigger Than Kiss”, ambas de su álbum They Came From the Shadows (2009 Fat Wreck Chords) serían las siguientes en una colección de trallazos, apenas sin descanso, como mandan los cánones establecidos por los Ramones, banda a la que deben mucho más que su estilo musical.

Para ese entonces ya se habían montado varios pogos y la sala estaba ya a punto de ebullición. La única parada (prácticamente) tendría su justificación en la pequeña charla del bajista Miguel Chen, para comentar que justo en el año 2009 un 21 de febrero, estaban tocando en el Gruta 77 y que también era el cumpleaños de Kody Templeman, guitarrista y cantante. Así que el obligado “happy birthday” por el público fue el único receso del concierto.

Tras esto el bolo siguió como todos los presentes esperábamos, con momentos destacables en temas como: “They Call me Steve”, “Via Munich” – cover de Tony Sly (No Use for a Name) – y que sirve siempre de homenaje al malogrado cantante, “Necronomicon”, “Skate or Die”, o “Headbanger”. Aún les quedaría tiempo para otras composiciones inapelables, buen ejemplo: “On My Own” con homenaje incluido a Judas Priest, en forma del riff de “Breaking The Law”, seguido de la inevitable rendición de pleitesía a los mencionados Ramones.

En fin, que Teenage Bottlerocket no dan sorpresas, son lo que son a lo largo de los años y eso es lo que queremos. Kody Templeman y Ray Carlisle se turnan en las voces (y que grandes) y guitarras, mientras la base rítmica infalible de Miguel Chen al bajo y Darren Chewka a la batería – que se ha ganó asiento fijo en la banda, después de la sustitución del triste fallecimiento de Brandon Carlisle – montan la mundial detrás de estos.

Una vez alguien preguntaba que qué significaba ese concepto, a veces manido de “disco sincero”, o “artista sincero”. Teenage Bottlerocket es una buena ejemplo, cero artificios, total actitud y canciones como soles, claro. Muy necesarios.

Gracias a la promotora HMFN Crew por las facilidades.

Otras fotos de Teenage Bottlerocket + Cero Fün (Por Fernando del Río)