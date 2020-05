El Telescopio 614 (desescalada) el olvidado efecto 2000 en los beats

En el programa 614 de El Telescopio de Jorge Obón:

Hay algo menos recordado y más despreciado que la electrónica de los 90, y es la del 2000/2005. Una oyente me ha propuesto hacer esta selección a ver qué resulta a nuestros oídos más adultos/expertos. Seguro que te llevas más de una sorpresa.

Te recomiendo consultar el plantel de artistas después de escuchar.

Aquí se detalla: The Avalanches, The Third Eye Foundation, Múm, Fibla, Lloyd Cole, Dntel, Buscemi, Fennesz, Add N To (X), A Reminiscent Drive, Four Tet, Hyplar, Arling & Cameron, Bodestandig 2000, Matmos, Rinôçérôse, Ian Pooley, Mr. Oizo, Louie Austen, Salaryman, Isan, Lali Puna, y Mouse On Mars.

