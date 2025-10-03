Lo último:
Telescopio podcast 02 pop/ambient: Beverly Glenn-Copeland, o la bondad hecha música

En este programa especial se hace un repaso de la vida y obra extraordinaria de este artista, a medio camino entre el jazz, el folk, la electrónica ambiental, y otros estilos, que parece que, con cada nota que escribe o interpreta, consigue hacernos la vida un poco más vivible.

Escuchamos cortes de su jazz espiritual de 1971, recalamos en Keyoboard Fantasies, en el homenaje Keyboard Fantasies Reimagined con versiones de Kelsey Lu y Ana Roxanne, en su último largo The Ones Ahead, y su reciente single con versiones del What’s Going On? de Marvin Gaye.

