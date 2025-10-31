Lo último:
NoticiaPodcast

Telescopio podcast 04 ambient de entretiempo… otoñal, para dar un paseo y abrir(se) una botella de tinto

Redacción MZK

Vanitie, de Malibu ha provocado componer una selección de ambient otoñal con voces femeninas distantes, perezosos arpegios de sintetizadores modulares, algún chelo, algún piano y mucho armónico.
Repasamos el sonido de Malibu hasta llegar a su álbum de debut, y después escuchamos On The Bridge de Seki Takashi, Night Caves de Jolanda Moletta, Prayer de Robin Guthrie, Alpha de Ella van der Woude, Acclimatation de Alexis Delozanne, e InVIctam de OlIVIa Font.

En la imagen: Malibu

También te puede gustar

Molchat Doma

Molchat Doma remezclan su último disco en compañía

Redacción MZK

Escucha el debut de Mavica

Fidel Oltra
Luviot foto cabecera

Estrenamos el nuevo vídeo-sencillo de Luviot

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien