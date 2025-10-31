Telescopio podcast 04 ambient de entretiempo… otoñal, para dar un paseo y abrir(se) una botella de tinto
Vanitie, de Malibu ha provocado componer una selección de ambient otoñal con voces femeninas distantes, perezosos arpegios de sintetizadores modulares, algún chelo, algún piano y mucho armónico.
Repasamos el sonido de Malibu hasta llegar a su álbum de debut, y después escuchamos On The Bridge de Seki Takashi, Night Caves de Jolanda Moletta, Prayer de Robin Guthrie, Alpha de Ella van der Woude, Acclimatation de Alexis Delozanne, e InVIctam de OlIVIa Font.
En la imagen: Malibu