Telescopio podcast 05 pop: bailes revolucionarios británicos de los 80, que no se extinga la llama
¡Ante el odio, diversidad!
(lema de campaña de Zohran Mamdani para la alcaldía de Nueva York)
El Telescopio se complace en presentar a todas ustedes una selección de ochentadas con conciencia política progresista para bailar, reflexionar, combatir el desánimo, y sentir que no estamos solos capeando la ola reaccionaria.
Suenan: Au Pairs, Billy Bragg, The Blow Monkeys, Bronski Beat, Delta 5, Depeche Mode, Dexys Midnight Runners, Easterhouse, Elvis Costello & The Attractions, Everything But The Girl, The Fall, Fun Boy Three, Gang Of Four, Heaven 17, The Housemartins, JoBoxers, Marc Almond, McCarthy, The Mighty Wah!, Pogues, Prefab Sprout, Redskins, Robert Wyatt, Smokey Robinson & The Miracles, The Style Council, The Three Johns, Tom Robinson Band, Working Week, X-Ray Spex