The Lemon Twigs - Look For Your Mind! (Captured Tracks)

No deja de ser curioso, cuanto menos, el fenómeno que han desatado los hermanos Brian y Michael d’Addario con su proyecto The Lemon Twigs, que cada vez se hace más y más global. Lo que empezó como una curiosidad más, un fenómeno de recuperación fresca de sonidos del pasado, ha empezado a ser el hype del que todo el mundo habla. Paradojas de la vida, hasta el mismísimo Thundercat cuenta con ellos en la lista de invitados de su último y aclamado álbum.

Están en boca de todos. Si van a tocar a tu ciudad, ten por seguro que entre el público encontrarás a gente conocida que nada tiene que ver con este tipo de pop de guitarras que bebe de Byrds, de Beau Brummels, Left Banke, Raspberries, Badfinger, Dwight Twilley Band o Todd Rundgren. Mucha de esa gente no ha escuchado, seguramente, nada de esto. Y sin embargo aclaman a estos hermanos de aspecto entre nerd y glamuroso que, con semblante de no creérselo mucho, acaparan portadas de revistas y loas de “sabios”.

Y eso que su viaje ha ido, más o menos, en sentido inverso. Me explico: lo normal es que se empiece con lo canónico y se evolucione hacia lo experimental. Pero ellos, no: sus dos o tres primeros discos jugaban a esquivar lo obvio de las canciones pop que intentaban emular. Sus estructuras eran complejas e incluso en algunos discos, como Go To School (2018), difíciles de entender y asimilar.

Sin embargo, a partir de Everything Harmony (2023), la cosa cambió. Las canciones se volvieron mucho más comprensibles, jugando con lo estándar, pop de toda la vida hecho con gusto, excepcionalmente bien producido y que recordaba a manos llenas a los grandes popes del asunto (a los mencionados antes, podemos añadir los consabidos Beatles, Beach Boys, Hollies, Big Star…). ¿Era una forma de dar a la gente lo que quiere? ¿Realmente han decidido dejarse de líos e ir a por la canción canónicamente perfecta? Resulta raro, en unos muchachos tan jóvenes e inquietos.

Además, han creado escuela. Aalumnos aventajados como Sharp Pins han empezado a pisarles los talones como chicos maravilla. Lo suyo sería dar un do de pecho, hacer algo inesperado y brillante, pero eso no es exactamente lo que es Look For Your Mind!, su flamante y esperado (el anterior se publicó hace dos años) nuevo disco.

Un álbum este cuya única novedad es que, además de los hermanos, en el estudio ha participado activamente su banda de directo, el también rastreable en solitario bajista Danny Ayala y el batería Reza Martin, que hacen que todo suene más orgánico. Un nuevo y bien ejecutado (como siempre) trabajo que no resulta ni peor ni mejor que los anteriores, es continuista y más tendente todavía a lo canónico. Todas las canciones suenan a algo: la inicial y titular, a los Byrds; la siguiente, “2 or 3”, a los Mamas and The Papas; “Gather round”, a McCartney; “Bring you down”, a Jan and Dean; y así, todo.

Y no me malinterpreten: todo suena fenomenal, son grandes canciones, con momentos de brillantez (“Fire and Gold”, “Your True enemy”). Un disco muy bueno, dentro de sus cánones. Pero uno no puede evitar pensar qué pasaría si dos demostradísimos genios como Brian y Michael se dejaran ir un poquito más allá, experimentando un poco, intentando mirar hacia nuevos horizontes, dándonos, en definitiva, algo inesperado y sorpresivo. Y no, sencillamente, dar a la gente exactamente lo que espera de ellos, convertidos en una especie de banda tributo a un sonido o una época determinada. Y ustedes dirán: pero oiga, eso es exactamente lo que les gusta a ellos y a nosotros también. Y sí, totalmente cierto y lícito decirlo.

Pero el arte, al final, era otra cosa. Y el pop, tal como ellos lo entienden, un poco también. El arte (y el pop alejado del mainstream, como se supone que es el caso) es riesgo, aventura, está dotado de un halo imprevisible que es lo que lo hace especial. Hacer buenas, incluso excepcionales -como es el caso- canciones, está muy bien. Usar siempre la misma plantilla para hacerlas es peligroso en el sentido de que puede llegar a cansar, aunque lo que están haciendo te entre muy bien por las orejas. Los d’Addario llevan en este plan tres discos, sin sorpresas, sin variacion.

Y ellos, qué duda cabe, dan para más. Lo demostraba este año pasado el bonito disco en solitario que publicó Brian, que sin abandonar cánones pop se alejaba de la plantilla habitual. Pero parece que cuando se trata de la banda, las cosas se están empezando a plantear de una forma un tanto acomodaticia con el éxito insólito que su sonido está obteniendo. Y se entiende, ojo: no es el momento de matar la gallina de los huevos de oro. Dan lo que se espera y bien servido, con mimo y amor por lo que hacen. Pero uno no puede evitar no perder la esperanza de que dos niños prodigio como estos le hagan arquear las cejas en un futuro como no lo están haciendo ahora.

Escucha The Lemon Twigs – Look For Your Mind!