Terry Hall de The Specials fallece a los 63 años

Terry Hall, primer cantante de The Specials y ex integrante de Fun Boy Three y The Colourfield, falleció a los 63 años de edad, según confirmaron sus compañeros de banda.

«Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento, después de una breve enfermedad, de Terry, nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los cantantes, compositores y letristas más brillantes que ha producido este país.

Terry fue un esposo y padre maravilloso y una de las almas más amables, divertidas y genuinas. Su música y sus actuaciones encapsularon la esencia misma de la vida… la alegría, el dolor, el humor, la lucha por la justicia, pero sobre todo el amor.

Todos los que lo conocieron y lo amaron lo extrañarán profundamente y dejará el regalo de su notable música y su profunda humanidad.

Terry a menudo dejaba el escenario al final de los programas de afirmación de vida de The Specials con tres palabras… «Amor, amor, amor».

Pedimos que todos respeten la privacidad de la familia en este momento tan triste».

Conocido por su imagen adusta y su ingenio, Terry Hall saltó a la fama en las décadas de 1970 y 1980 con éxitos como «Ghost Town», «Gangsters» y «Too Much Too Young». Nacido en 1959 en Coventry, Reino Unido, se crió en la ciudad donde gran parte de su familia trabajaba en la industria automovilística. Sin embargo, su vida tomó un giro oscuro cuando, a la edad de 12 años, fue secuestrado por un maestro y abusado sexualmente durante cuatro días. Este traumático incidente provocó que Hall sufriera depresión y abandonara la educación a los 14 años, después de volverse adicto al Valium que le habían recetado.

La música fue una forma de consuelo para él, uniéndose a la banda de punk local llamada Squad, y obteniendo su primer crédito como escritor en su sencillo «Red Alert» lo que llamó la atención a Jerry Dammers de The Specials, quien lo reclutó cantante. Pronto se convirtieron en uno de los grupos más populares del movimiento ska revival de finales de la década de 1970 y principios de la de 1980.

«Ghost Town», una de las canciones pop británicas más aclamadas de todos los tiempos, pasó tres semanas en el número uno. Sin embargo, para el joven Hall resultó difícil reconciliar la fama en las listas con el mensaje político de la banda. Después de dejar The Specials en 1981, formó Fun Boy Three con Neville Staple y Lynval Golding, experimentando con un sonido más experimental. El sencillo debut de la banda «The Lunatics (Have Taken Over The Asylum)», continuó donde lo había dejado «Ghost Town». Sin embargo, la banda obtuvo mayor éxito comercial al asociarse con grandes grupos de chicas de la época, como Bananarama y The Go Gos. Tras de Fun Boy Three, formó proyectos como The Colourfield, Terry, Blair y Anouchka o colaboró con Dave Stewart de Eurythmics.

En 1994 arrancó su carrera en solitario con Home y trabajó con artistas como Massive Attack, Damon Albarn o Tricky. En 2008, se reunió con The Specials para una gira y actuó en el concierto de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 su regreso se completó con el lanzamiento de un disco tan recomendable como Encore (2019).

Descanse en paz.