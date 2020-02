The Bellrays anuncian amplia gira por España

Vuelven The Bellrays a los escenarios de nuestro país para demostrarnos que tras tres décadas predicando sin parar su cóctel perfecto de Punk Rock Soul y dejando sin aliento a cada audiencia que se pone delante a lo largo y ancho del globo terráqueo, su propuesta sigue siendo una especie de misa gospel para convertir a los indecisos: “Blues is the teacher… Punk is the preacher!”.

Liderada por la voz autopropulsada de la pantera negra Lisa Kekaula y su feroz presencia en escena y con la guitarra de Bob Vennum escupiendo fuego, The Bellrays son una máquina imparable de ROCKANDROLL con mayúsculas. Es lo que hay y punto. No te esperes una actuación sin alma como si fuera el sonido de una TV de fondo, o un video de facebook con gatitos haciendo gracietas a su dueños, ellos gritan, arañan y necesitan que la gente sea parte del show porque estimula su empuje en escena. Ponen todo su corazón en componer y ejecutar sus canciones a la velocidad del cargador de un AK47. Saben que ya no son precisamente unos veinteañeros … pero desafían a cualquier grupo a que les supere sobre las tablas. Son lo que son, una banda con alma, garras y actitud.

BILBAO

Jueves 19 de marzo — Kafe Antzokia

VITORIA

Viernes 20 de marzo — Helldorado

DONOSTI

Sábado 21 de marzo — Dabadaba

CANGAS (PONTEVEDRA)

Ciclo Galicia Importa

Domingo 22 de marzo — Sala Son

SEVILLA

Martes 24 de marzo — Sala X

MADRID

(Gures Is On Tour)

Miércoles 25 de marzo — Independance Club

VALENCIA

Jueves 26 de marzo — Loco Club

MALLORCA

Viernes 27 de marzo — Casa Planas

BARCELONA

Sábado 28 de marzo — Wolf

