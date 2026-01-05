The Crab Apples anuncian sus conciertos en Girando por Salas #GPS16
El Circuito Estatal de Músicas Populares Girando Por Salas (GPS) dio a conocer el pasado mes de noviembre a los artistas seleccionados para su decimoquinta convocatoria, #GPS16, dirigida a bandas y solistas emergentes. Un total de 34 grupos y solistas, de variados estilos (pop, rock, urbano, jazz, folk, música de raíz, funk, soul, rock electrónico, mestizaje, hard rock, fusión, rythm & blues, canción de autor…), son los seleccionados para la presente edición de Girando Por Salas #GPS16.
Las catalanas The Crab Apples, banda formada por Carla Gimeno, Laia Alsina y Laia Martí, son una de las formaciones seleccionadas. Con más de una década de trayectoria, destacan por su sonido que fusiona pop, rock, grunge y electrónica.
The Crab Apples se encuentran preparando la continación de Un volantazo, un EP que maximiza su sonido de cuarteto de indie pop-rock y que da comienzo a una nueva era. Unas canciones donde suenan sólidas sin necesidad de grandes ornamentos ni elementos ajenos, reivindicando su formato de banda que muestra sin prejuicios ni inseguridades la personalidad, la unidad, la potencia y la conexión del grupo.
Toma nota de los conciertos de The Crab Apples en Girando por Salas #GPS16
Viernes, 30 de enero – SEVILLA – Sala La 2 – Entradas
Viernes, 27 de febrero – LA LAGUNA (TENERIFE) – Sala Agüere Cultural – Entradas
Sábado, 28 de marzo – LA LASTRILLA (SEGOVIA) – Sala Octavo Arte – Entradas
Domingo, 29 de marzo – MADRID – Sala Siroco – Entradas
Viernes, 24 de abril – CASTELLÓN – Sala Terra – Entradas
Sábado, 23 de mayo – FERROL (A CORUÑA) – Sala La Room – Entradas