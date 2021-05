The Crab Apples arrancan su gira este viernes

The Crab Apples arrancan este viernes los conciertos de presentación de su nuevo disco CRAP.

La banda de Barcelona formada por Carla Gimeno (voz), Laia Alsina (guitarra eléctrica) y Laia Martí (bajo) debutaba en 2014 con Right Here (Discmedi) y una gira que las llevó a tocar junto a artistas como The Beach Boys, Nada Surf, Sidonie y L.A.

El trío, despliega todo un imaginario vibrante a golpe de guitarra, bajo y sintes en este nuevo trabajo que las confirma como indispensables dentro del panorama pop rock del momento. Su rollo es inconfundible, podríamos decir que estamos ante un collage rítmico que mezcla elementos pastel y luminosos, e incluso naive, en una base oscura y ecléctica que lleva tanto a gritos bailongos como “Fire”, como a bramidos disconformes con la canción “Me da igual”.

Estas son las próximas fechas de The Crab Apples

21 de mayo – Madrid (Sala El Sótano) entradas

23 de mayo – Valladolid (Sala Cientocero) entradas

13 de junio – Castellón, Grao (Directes al Mar)

Foto The Crab Apples: Ángela Mora