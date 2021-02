The Deathlines se presentan con “Hold your horses”

The Deathlines es un grupo barcelonés formado por Mario Silvestre voz y guitarra (Playa Angel, The Solenoids), Gus Spada a la guitarra (Psycho Drive), Quim Valvedrive al bajo y coros (Taquikardic Sinners, Mountcane) y Lorenzo Azkona a la batería (Bonzos). Su música encuentra inspiración en el punk y el rock alternativo americano de mediados de los 80 y primeros 90, con bandas como Hüsker Dü, Mudhoney, The Wipers, Black Flag y Dinosaur Jr., y sellos como SST, Alternative Tentacles o Sub Pop, en el punto de mira.

Hace unos meses entraron en el estudio (La Atlántida Estudios) para grabar su primer single, “Hold your horses”, con producción de Edgar Beltri (Uziel, The Lizards o Los Tiki Phantoms). Un tema que se publica oficialmente hoy mismo con el que The Deathlines se presentan haciendo honor a sus referencias, como es obvio al escuchar esas guitarras iniciales y esa conjunción entre potencia sonora y melodía.

La cara A del sencillo de The Deathlines, “Hold your horses”, es una canción exultante y tonificante que edita en formato digital el sello Kraken Recordings Official y que aquí te presentamos con el vídeo que para la ocasión ha grabado y dirigido Benja Villegas en La Sexta Baja (Barcelona).

(la foto de cabecera es obra de Frank Parchis)