The James Hunter Six adelantan su nuevo disco con ‘Here And Now’

The James Hunter Six vuelven con «Here And Now”, el primer adelanto del que será el nuevo álbum de la banda, Off The Fence, que se lanzará el 16 de enero con Easy Eye Sound.

Estamos ante una bonita canción escrita para su esposa, Jessie Perez Huntsman, con la que evoca su faceta como guitarrista, con su melodioso y evocador trabajo con el mástil, que recuerda a los grandes instrumentistas de los años 60.

Como cuenta el propio James Hunter: “Conocí a Jessie en un concierto que di en Nueva York. Un año después, ella vino a un concierto en Wilmington. Entablamos amistad, nos mantuvimos en contacto y tuvimos nuestra primera cita en Jamaica, Nueva York, después de que yo tocara en Nueva York con Van Morrison. Ella condujo desde la boda de su primo en Nueva Jersey para reunirse conmigo, y pasamos un par de días juntos antes de que yo tuviera que volar de regreso a casa. Me dejó en el aeropuerto JFK y yo hice el check-in mientras ella buscaba aparcamiento.

Le costó mucho encontrarlo y la hora de salida se acercaba. Con una sincronización perfecta, justo cuando me dirigía a regañadientes a la puerta de embarque, se abalanzó sobre mí por detrás con un frenético placaje de rugby. Nos abrazamos y vi una lágrima en sus ojos. Le dije que la quería, algo que nunca había hecho en una primera cita. Y desde entonces he seguido sintiendo lo mismo. Esta canción trata sobre ella”.

Escucha ‘Here And Now’ de The James Hunter Six