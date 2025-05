The Killer Barbies – El Pop Se Autodestruirá en 4,3,2,1… (Subterfuge Records)

El punk/rock en España siempre tuvo buena banda sonora, pero The Killer Barbies acaban de rediseñar su decorado con látex, sangre falsa y un beat que suena como si los Ramones se empastillaran con David Lynch y Joan Jett en un autocine abandonado.

El Pop Se Autodestruirá en 4,3,2,1… no es un regreso triunfal ni una despedida nostálgica, es un trabajo con glitter lanzado directo al rostro de todo lo que hoy se llama «indie» pero huele a plan de marketing. Silvia Superstar, que podría dirigir un aquelarre y una pasarela con el mismo vestido, canta sensualmente como si tuviera al demonio tirándole del pelo y a Iggy Pop pasándole la botella. Su voz en «Ch-Ch-Chúpame» no es solo un guiño punk: es una masturbación sonora con cuchillas, una declaración de guerra a la corrección política que empalaga al rock actual.

Las 10 canciones del disco no buscan destino, porque el viaje es regodeo, cero razones, el desbarajuste. «Voy A Ser Millonaria» está hecha con delineador corrido y ritmos que rebotan entre la urgencia garagera y el sueño húmedo de un slasher clase B. El bajo gruñe como un animal herido, la guitarra rasga como alambre abandonado en un terremoto, y la batería suena como un tambor de guerra en una rave de zombies punks.

La versión de The Clash está tan fuera de lugar como un dildo en misa, y por eso mismo funciona: la retuercen, la muerden, la hacen suya. The Killer Barbies no rinden tributo: profanan, y esa es la única forma de amar de verdad una canción. La producción es sucia, ruidosa, deliberadamente imperfecta. No busca pulir, busca infectar y lo logra. Pero hay alma y esa alma está poseída. No hay rastros de nostalgia, ni rémoras del pasado. No es un revival, es una necrofilia consentida con lo mejor del punk ibérico noventero. Se nota que no les importa gustar, ni quedar bien. Están aquí para prenderle fuego a los recuerdos, bailar sobre las cenizas y besar con la lengua al futuro. Porque el pop solito se autodestruye, pero The Killer Barbies siguen vivos, desangrándose y haciendo punk para todos.

Escucha The Killer Barbies – El Pop Se Autodestruirá en 4,3,2,1…

Pásate a Amazon Music Unlimited con la oferta de Muzikalia.