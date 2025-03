The Murder Capital – Blindness (Human Seasons Records)

Ha pasado casi una década desde la eclosión del nuevo post-punk, género revitalizado gracias a la savia inyectada por buen número de artistas principalmente de las islas británicas. Mientras algunos de sus popes como Fontaines D.C. han decidido tornar hacia una amplitud de miras que tira hacia lo melódico, o bandas como IDLES optan por buscar hacia adentro, The Murder Capital deciden recuperar la crudeza y frescura de su primera época.

Y es que los irlandeses parecen dejar atrás las composiciones más elaboras de su anterior Gigi’s Recovery y vuelven a recurrir a John Congleton para llenar de inmediatez un disco que fue registrado buscando un enfoque de grabación más espontáneo, recogiendo primeras tomas y evitando recargar las canciones hasta perder su chispa original.

En Blindness, The Murder Capital exploran la autodestrucción con guitarras estridentes y baterías contundentes, profundizando en temas de fe, patriotismo y la condición humana. Las letras de James McGovern hablan de salud mental, angustia existencial y las complejidades de las relaciones humanas. Una «ceguera» que como contaban en la hoja de promo: “Ahí está lo que está frente a nosotros, en nuestro campo de visión inmediato. Están las cosas que podemos tocar, el amor que podemos sentir… y luego está todo lo demás. La ceguera es la creencia deformada, lo que está detrás de nosotros, los apartados, el amor a distancia, la fe en la negación, el patriotismo distorsionado, la cara que se desvanece por momentos en la vista trasera. La ceguera pone todo esto en el foco».

Momentos como «Moonshot» y «Can’t Pretend To Know» exhiben una energía visceral que recuerda a sus primeros trabajos, mientras que en otros como «Words Lost Meaning» o «The Fall», demuestran que también son capaces de jugar con diferentes texturas para llegar a nuevos puertos. Hay grandes aciertos como los de la arrastrada «A Distant Life» que ya quisieran para sí The Strokes, a quienes también nos recuerdan (pasados por un filtro kraut) en ese homenaje a su paisano Shane MacGowan que es “Death Of A Giant”.

Pero tampoco se pierdan los ritmos entrecortados de la interesante «Shallow» o la evocadora y oscura «Love my country, escrita en respuesta a los disturbios de extrema derecha ocurridos en Dublín a finales de 2023. Notable disco.

Escucha The Murder Capital – Blindness