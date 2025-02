The Mystery Lights (Copérnico) Madrid 08/02/25

Lo cierto es que el asunto pintaba bien desde el principio. The Mystery Lights llegaban con Purgatory (Wick, 24), su inspirado nuevo disco bajo el brazo como excusa. Una banda que cabía suponer en estado de gracia, atendiendo a los parabienes desprendidos de sus conciertos peninsulares previos a su fecha madrileña (penúltima de un total de nueve). Un secreto a voces que corrió como la pólvora hasta el punto de agotar las entradas para la cita, poco más de veinticuatro horas antes del bolo en cuestión. Por si fuera poco, el power-trío Dear Joanne calentó el ambiente (y, de paso, dejó un gran sabor de boca) con canciones afiladas influenciadas por Vulpes y The Runaways, en una actuación guiada por la magnética vocalista Eva Summers.

Con un Copérnico abarrotado, era difícil no recordar el idéntico aspecto que lució la sala en mayo del año pasado, cuando The Lemon Twigs ofrecieron un concierto impecable ante otro aforo completo. Porque The Mystery Lights miran a las mismas décadas que el grupo de los hermanos Brian y Michael D’Addario, recuperando de los sesenta y setenta sus principales influencias (con la serie de discos “Nuggets” como biblia a seguir). La formación afincada en Nueva York podría entenderse, en realidad, como el reverso oscuro, gamberro y desatado en todas las direcciones de los pulcros The Lemon Twigs, con The Sonics, The Zombies, The Easybeats, 13th Floor Elevators o incluso Led Zeppelin brillando en la solapa como orgullosos referentes.

Una banda también impecable en ejecución, en base a esa brutal base rítmica compuesta por el bajista Alex Amini y el batería Zach Butler, el dotadísimo guitarrista Luis Solano, y la teclista Lily Rogers completando la ecuación junto a, por supuesto, ese buen cantante (y mejor frontman) que es Mike Brandon. Una banda con recorrido estilístico dentro de sus parámetros, que tan pronto reparte buenas vibraciones como una electricidad evidente, mientras se contonea con regocijo hacia el garage y la psicodelia. El resultado, al contacto con el escenario y desde el mismo momento en el que el quinteto tomó posesión del mismo, fue un desparrame inflamable e ininterrumpido de intensidad abrasiva (casi asfixiante), muy por encima de lo que las de por sí elevadas expectativas.

Más de hora y media de deliciosa tensión sonora, en una de esas actuaciones de puro nervio mantenida estoicamente sin bajones aparentes mientras canciones como “Melt”, “Memories”, “Tracy”, “Can’t Sleep Through the Silence”, “Follow Me Home”, “Together Lost”, “Snuck Out”, “Don’t Want No Don’t Need No”, “What Happens When You Turn The Devil Down” o “Tchick Skin” provocaban pogos en un público de diversas generaciones. Un descontrol creciente que, en cualquier caso, no osó restar protagonismo a la propia ejecución de las canciones, tan musculosa como definida y que señalaba de frente a unos músicos excelentes.

Se veía venir y el tramo final evitó decepcionar, con unos bises derivados en locura y hechos precipitados uno tras otro. La revisión del “I Hate You” de The Monks; el crowd surfing de David Jiménez-Zumalacárregui –responsable de la promotora Heart Of Gold, que organizaba la gira–; “I’m So Tired (Of Living In The City)”; el propio Brandon volando sobre el público; “Someone Else Is In Control”; invasión de escenario; y la traca final en forma de versión del clásico garagero “Demolición” de Los Saicos, en este caso interpretada por el animoso tour manager del grupo. Una velada gozosa, en definitiva, guiada por la mejor versión de una banda que raya a gran nivel dentro de sus coordenadas. Visto lo visto, es probable que The Mystery Lights no tarden en regresar a los escenarios españoles, con la intención manifiesta de reencontrarse con ese séquito de conversos conquistados en cada una de las ciudades por las que han pasado entre enero y febrero.