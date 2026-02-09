Lo último:
The Primitives
The Primitives regresan a España celebrando su 40º aniversario

Fernando Del Río

Cuatro décadas después de su formación en Coventry, The Primitives vuelven a pisar escenarios españoles en el marco de una gira muy especial con la que celebran su 40º aniversario como banda.

Formados en 1985, The Primitives irrumpieron a finales de los ochenta con una fórmula tan directa como efectiva, guitarras luminosas, canciones cortas, urgencia melódica y el carisma inconfundible de Tracy Tracy al frente. Su debut Lovely (1988) les situó rápidamente en el radar internacional gracias a canciones que hoy siguen formando parte de la memoria colectiva.

Esta gira – propiciada por – Delta Spanish Promoters – llega además en un momento especialmente significativo para su relación con el público español. El pasado año, Elefant Records volvió a poner el foco sobre su legado con una cuidada reedición de Echoes And Rhymes, el disco publicado originalmente en 2012 y dedicado a reinterpretar canciones compuestas por mujeres en los años sesenta. Una edición que reafirma el vínculo de la banda con el sello madrileño y subraya una trayectoria que supo dialogar con el pasado y sus referencias.

Las fechas son estas:

12 de febrero. Madrid, Sala El Sol
13 de febrero. Valencia, 16 Toneladas
14 de febrero. Barcelona, Sala Wolf

Entradas aquí

