The Professionals añaden más fechas a la gira española

The Professionals iniciaron su andadura en 1979, justo después de la disolución de los Sex Pistols. El grupo sirvió como continuación de la saga “pistol” con dos de sus miembros, Steve Jones a la guitarra y Paul Cook a la batería. Su primera etapa se acabó en 1982, dejando conciertos memorables, según las crónicas de la época y dos notables discos, con grandes hits de punk clásico británico de los de escucharlos pinta en mano en cualquier pub. La historia de del cuarteto no difiere mucho de la de los Pistols, broncas entre compañeros de banda, adicciones a sustancias nada aconsejables, suspensión de algunos conciertos, etc. hasta su completa disolución.

En 2015 Paul Cook decidió renovar a The Professionals y lo hizo muy en serio. Su último trabajo de estudio es una colección de canciones con sabor claramente a pub rock y punk típicamente “british”. Se titula SNAFU (Fairlawn Records 2022) y tiene invitados de lujo como: Billy Duffy de The Cult o Phil Collen de Def Leppard entre otros.

En esta gira han añadido alguna fecha más y las actualizamos. Una de ellas, en una sala que está dando que hablar, Sound Club en Navalmoral de la Mata, precisamente por llevar artistas internacionales fuera del circuito habitual de grandes ciudades.

Las fechas son las siguientes:

18 mayo Madrid. Gruta 77

19 mayo Zaragoza. Sala Rock & Blues

20 mayo Navalmoral de la Mata. Sound Club

21 mayo Valencia. 16 Toneladas.

Entradas aquí