The Young Gods, pioneros del metal industrial regresan a España

Los suizos The Young Gods, auténticos pioneros del metal industrial y referencia ineludible para bandas como Nine Inch Nails, Ministry o Tool, regresan a nuestro país dentro de su nueva gira europea. Dos citas que llegan de la mano de Eclipse Group y RRS Promotions, y que permitirán reencontrarse con una de las formaciones más influyentes e inclasificables de la música europea de las últimas cuatro décadas.

The Young Gods presentarán en directo su nuevo trabajo, Appear Disappear (2025), un álbum que prolonga su inagotable búsqueda sonora entre la electrónica abrasiva, la experimentación ambiental y la energía del rock industrial. Un sonido que, desde sus inicios en los ochenta, redefinió las posibilidades del sample como instrumento, adelantándose a toda una generación posterior. Usando la tecnología, muchas veces como “trampantojo”, el propio Treichler prescindía de guitarras en algunas grabaciones, en las que estas eran sustituidas notablemente por; sintes, samples, secuenciadores etc.

La banda liderada por Franz Treichler llega en plena forma, con un repertorio que combina material reciente y clásicos fundamentales como “Skinflowers”, “Gasoline” “Man” o “Kissing the Sun”. Será un placer reencontrarse con una banda que sigue disparando desde el underground, a pesar de que artistas notablemente famosos los mencionan siempre como influencia principal.

Estas son las fechas confirmadas:

Miércoles 22 de octubre – Barcelona (Wolf)

Jueves 23 de octubre – Madrid (Sala Nazca)

Entradas aquí