Todo preparado para la gira de The Avengers

Los californianos The Avengers, una de las bandas fundamentales del punk norteamericano, anuncian su esperada gira por nuestro país. De la mano de El Beasto Bookings, el grupo de San Francisco recorrerá varias ciudades durante este mes de agosto.

Formados a finales de los años 70, The Avengers se convirtieron en una de las propuestas más salvajes y directas de la costa oeste, llegando a compartir escenario con los Sex Pistols en su último concierto y dejando para la posteridad himnos como “We Are The One” o “The American In Me”. De hecho, las crónicas de la época hablan de que The Avengers sepultaron a los Pistols en lo tocante a sonido y actitud en dicho concierto.

Su mítico “álbum rosa” (1977) sigue siendo una de las piedras angulares del punk estadounidense, con la voz afilada de Penelope Houston como seña de identidad y en el que sale el E.P publicado para Dangerhouse en 1977, grabado con Steve Jones y media docena de viscerales maquetas.

La banda llega en su actual formación, con Houston y Greg Ingraham como miembros originales, junto a Hector Penalosa (The Zeros) y Luis Illades (Pansy Division). Una alineación de lujo para revivir la energía de una de las formaciones más influyentes de su generación.

Las fechas para la gira son estas

Martes 26 agosto – Santander (Rock Beer The New)

Miércoles 27 agosto – Donostia (Dabadaba) + Bamms

Jueves 28 agosto – Madrid (El Sol) + Varonas

Viernes 29 agosto – Oviedo (Kuivi Almacenes)

Sábado 30 agosto – A Coruña (Mardi Gras)

Entradas aquí