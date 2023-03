Todos los discos son grandes: Sofía Comas y su número favorito y algunas canciones de cine

Su número favorito es el 8 y por eso son ocho temas los que están incluídos en el disco que deja bastante atrás lo que hizo Sofía Comas en su anterior entrega y mucho más lejos aún aquellas aventuras al frente de un grupo llamado Tucan Morgan y que luego se quedó sólo en el nombre. Una obra que partió con una idea (dedicarle un disco a Madrid, tarea que queda aparcada para un futuro) y que desembocó en un tratado de canciones que se balancean entre lo electrónico y lo medieval (le encantan esos sones de siglos atrás) a partir de «Nunca nunca» que fue el kilómetro cero de la colección de cortes de los que tres sonaron tal cual han quedado en el disco y dos los interpretó en la g.a.t.o. para la posteridad ayudada de su teclado. A nuestra protagonista la vimos en La Cuarta Pared sola y unos meses después ha estado acompañada de banda en los Teatros del Canal. En ambos casos no se queda la cosa en música, pues hay aderezo de coreografía y danza para darle teatralidad a lo que cuenta.

Abrimos con música de cine y cerramos de la misma forma. Porque el inicio lo puso Tame Impala con lo que se le ocurrió a Kevin Parker para subrayar las imágenes de «Dungeons & Dragons» y el punto final fue cosa del ex líder de los Super Furry Animals, Gruff Rhys, y su doble disco de banda sonora de «The almond and the seahorse».

Más sonidos de fuera: Lonnie Halley, echando mano del refuerzo de Bon Iver; Angel Olsen aprovechando las sesiones de «Big time»; Overcoats y lo próximo que es «Winner»; Daughter, siete años después, son menos oscuros y Big Thief y un tema favorito de los directos, pero que no está grabado.

La cuota de aquí la ponen Dirty Rockets con sabor rockandrollero y Desordenados, leyendo y traduciendo a Jacques Dutronc.

Además, en vista del nuevo tour por nuestro país de Bob Dylan, rememoramos nuestra primera vez («Street legal» era su actualidad) cuando tuvimos que ir a buscarle a París en 1978 porque él no venía por aquí.