La época heroica de Julio Ruiz: El palmarés maquetero de 1995

Una vez que en anteriores episodios de La época heroica hemos empezado a transitar por el palmarés de la liga maquetera (ahora, llamado artista emergente, porque aquellas históricas cassettes no existen) apenas hemos avanzado del 92 al 94 (el doblete de Los Planetas en el 92 y 93) y el éxito de Amphetamine Discharge en el 94.

El 95 nos trajo el puesto de ganador para una banda que se edificaba sobre los restos de una formación histórica que un poco antes había dicho adiós y dejado huérfanos a un montón de seguidores. Se habían acabado Surfin’ Bichos (entonces, no teníamos bola de adivino y no sospechábamos que después habría retornos y más de uno) pero la agradable sorpresa es que llegaban Mercromina, Desde el principio el personal se quedó magnetizado por piezas como «El salvador toxico» o «Ciencia ficción» aunque las más celebradas fueron «Lapislazuli» (la ponía mucho, aparte de que abría la demo) o «Cacharros de cocina». Esa portada de color morado llevaba dentro seis canciones potentes de la aventura de Joaquín Pascual, Carlos Sánchez, José Manuel Mora y Carlos Cuevas. Temas todos ellos que aparecerían en Acrobacia (1995) que marcaría el estreno para Subterfuge apenas unos meses después. Buena noticia es que después de que ellos también se separaran se hayan reunido en alguna ocasión e incluso que hace relativamente poco hayan hecho piña con ese Empezar de cero como si nada para dotar de nueva piel a esa canción. Lo bueno del combo albaceteño y sus respectivas y sucesivas ramificaciones es que, aparte de los dos troncos-madre ahí están Burrito Panza, Is o el propio Joaquín Pascual en nombre propio para proseguir con la saga.

Y claro que fue buena la cosecha del 95 porque en ese podio aparecían también Nosotrash, la banda de Natalia, Bea, Cova, Montse…(también Eugenia y Malela) que de inmediato capturó el gusto del personal con «Voy a aterrizar». Pero seguro que los más viejos del lugar recordarán que el tema que yo machacaba de aquella entrega maquetera era «Mis muñecas», compuesto por las hermanas Àlvarez, de sus rivales y sin embargo amigas (que no, que no, que no había mal rollo, que ya lo cuenta Alicia por si había alguna duda, en su libro reciente Asturianas) Undershakers. Muchos años después llegaría ese Popemas (Elefant Records, 2002) que es uno de los mejores álbumes pop de la historia de nuestro territorio indie y…no indie. Aunque ya se hayan cumplido los veinte años del Popemas no perdemos la esperanza de ver sobre el escenario juntas de nuevo (lo hacen en reunión navideña de colegas) a quienes ahora alimentan otros proyectos como La Villana (Natalia), Mona (Montse), Primas Hermanas y Petit Pop (Cova) o desde el otro lado de las tablas en el sello Oso Polita (Bea).

No estuvo en el podio (quizás porque la maqueta llegó mediado el año) pero también es de ese 95 y sonaron por primera vez en las ondas en mi programa de toda la vida, Dover. Para quien aún no lo sepa muere Kurt Cobain y Cristina, como oyente de a pie, se asoma al programa de mi compañero Paco Pérez Bryan, y hace una versión a capella y por teléfono del «Rape me». Eso es…pre-Dover.

Meses más tarde, trabajando en el diario La Información de Madrid (mi Disco Grande casi siempre hasta 2007 fue un hobby y tenía una ocupación principal que era mi modus vivendi en mi oficio periodístico) viene un compañero de la sección de Infografía ejerciendo de intermediario porque un compañero suyo me quería dar una maqueta de su grupo. Era Jesús, batería. En esa demo estaba la catarata de temas de rock de rompe y rasga, en corto y por derecho, que acabarían siendo el cogollo del disco que publicó Caroline, que, seguro, que ha debido vender a posteriori multiplicado por nisesabe lo que no lo hizo en su momento porque el boom llegó con el trabajo del diablo, ya con la camiseta de Subterfuge. Pasados unos años, Dover también son historia con Cristina, apartada de primera línea; Amparo, la cerebro desde siempre, dando de comer a New Day (hace falta un tercer álbum pronto) y Jesús con sus producciones. A la espera estamos de ese documental sobre su historia que empezó a rodarse hace más de un año y que contará al detalle las aventuras de la explosión del grupo de las hermanas Llanos.

Me guardo para otra oportunidad la mención, aunque sea en menos líneas, de otros artistas que estuvieron en esa lista de maquetas y que eran habituales el último viernes de mes cuando dábamos la redundante (nombre absolutamente premeditado) Lista grande de maquetas grandes de Disco Grande. Por citar algunos, Penélope Trip y aquel himno “Galaxina” cuando ya habían debutado en álbum Politomanía con Munster; aquel rudimentario ensayo grabado en el local de Sexy Sadie con el «Johnny The Good» que también fue estreno y que luego formaría parte de un single para Elefant; la primera colección de canciones de unos recién formados Manta Ray compartiendo cinta de cassette con los mencionados Penélope Trip y que llegó a mi poder tras un concierto en Siroco… la misma sala en la que La Buena Vida se presentaban en sociedad por parte de Siesta con una demo asimismo bajo el brazo previo al EP que le publica la etiqueta de Mateo y Manuel.

La próxima entrega ya nos llevará al 96 de donde salen otros nombres (algunos aún sobreviven) con su correspondiente coleccionable de vivencias.

