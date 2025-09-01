TOPS – Bury The Key (Ghostly International)

El tiempo pasa y entre tanta cantidad de música que tenemos a nuestra mano, es complicado ya acordarse de algún grupo o solista. La atención siempre está saturada de acontecimientos a los que tenemos que atender si no queremos pasar por, si tienes ya la mediana edad, como boomers que no se enteran de nada. Pues bien, han pasado cinco años desde que el grupo canadienase TOPS publicaran el excelente I Feel Alive que nos cautivó a más de uno. Lo suyo es pop clásico macerado en barrica, y que la bonita voz de Jane Penny consigue transportarnos a un estado anacrónico que siempre se mantiene en buen estado.

Kelly y sus huestes han cambiado de sello discográfico para entregar otro notable disco cuyo título, Bury The Key (Ghostly International, 2025) hace referencia a una transformación interna (dentro del grupo ha habido cambios de componentes), y de enterrar bajo tierra algo doloroso para renacer, después, en forma de canciones que apele a los sentimientos. En el día de su publicación, la propia cantante escribía en sus RR.SS que este trabajo había sido de difícil gestación, y que esperaba lograr que “este es mi intento de hacer un disco que se llene de polvo y envejezca junto a los clásicos”. El tiempo dirá si estas canciones harán un pacto con el paso del tiempo, pero de momento se puede certificar que regresan en un estado de forma espectacular aunque, por desgracia, no tengan al mejor diseñador gráfico de portadas.

El pop en manos de unos artesanos que saben perfectamente lo que se traen entre manos no puede acabar en desastre, y se reproduce en temas tan grandes como “Wheels At Night”, “Chlorine” (ambas con guiños a Kate Bush), o “ICU2” en donde un sintetizador te traslada a los setenta y al sophistipop de Steely Dan. Tentaciones irresistibles.

“Annihilation” los sitúa como obreros de las melodías disco que retrotraen al oyente al malabarismo melódico de Shakatak, mientras que en “Call You Back” miran al pasado y enfocan la mirilla hacia los primeros Prefab Sprout. De textura más sedosa es “Mean Streak” que a bien seguro le encantaría a Sade, y las notas de guitarra cristalinas enmarcan grande momentos como “Your Ride”, o la que cierra el disco, “Paper House” (se titula igual que un gran tema de los The Associates) que es una balada con un estribillo arrollador a base de sintetizado,r guitarras funky y una flauta de lo más cheesy.

