Tortoise anuncian tres conciertos en nuestro país

La banda estadounidense Tortoise regresará a España en noviembre para presentar su primer disco nuevo en casi una década, Touch (2025), un trabajo que vuelve a subrayar su ambición sonora y su carácter exploratorio.

Considerados una de las formaciones más influyentes del indie de las últimas décadas, los de Chicago abrieron nuevas vías al mezclar el rock independiente con el krautrock y el jazz de vanguardia, contribuyendo decisivamente al desarrollo del post-rock. Su naturaleza experimental y las múltiples aventuras paralelas de sus miembros explican también la irregularidad de su discografía, lo que convierte cada nuevo lanzamiento en un acontecimiento.

El grupo, formado por Jeff Parker, Dan Bitney, Douglas McCombs, John Herndon y John McEntire, volverá a los escenarios españoles diez años después de su última visita con tres conciertos: el 6 de noviembre en Barcelona (aún por anunciar), el 7 de noviembre en Valencia (Sala Moon) y el 8 de noviembre en Madrid (Sala But).

Toma nota de las fechas de Tortoise

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE – BARCELONA (SALA POR ANUNCIAR)

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE – VALENCIA (SALA MOON)

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE – MADRID (SALA BUT)

Entradas a la venta