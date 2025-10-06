Escucha un nuevo tema de Tortoise

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como te venimos contando, Tortoise están de regreso con Touch, su primer álbum en casi una década, que verá la luz el 24 de octubre de 2025 a través de International Anthem y Nonesuch Records en formato LP, CD y descarga digital, y llegará a las plataformas de streaming el 11 de noviembre.

Grabado entre Los Ángeles, Portland y Chicago, el álbum refleja no solo la dispersión geográfica de sus integrantes, sino también un esfuerzo deliberado por reconectar y revitalizar la esencia de la banda, dando forma a lo que podría ser su obra más diversa hasta la fecha.

Considerados pioneros de la evolución instrumental del rock alternativo y uno de los grupos más influyentes de los últimos 40 años, Tortoise han construido un legado que trasciende géneros y etiquetas. Ahí han quedado para siempre sus clásicos Millions Now Living Will Never Die (1996) y TNT (1998).

Otra de sus canciones es «Works and Days».