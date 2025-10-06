Escucha un nuevo tema de Tortoise
Como te venimos contando, Tortoise están de regreso con Touch, su primer álbum en casi una década, que verá la luz el 24 de octubre de 2025 a través de International Anthem y Nonesuch Records en formato LP, CD y descarga digital, y llegará a las plataformas de streaming el 11 de noviembre.
Grabado entre Los Ángeles, Portland y Chicago, el álbum refleja no solo la dispersión geográfica de sus integrantes, sino también un esfuerzo deliberado por reconectar y revitalizar la esencia de la banda, dando forma a lo que podría ser su obra más diversa hasta la fecha.
Considerados pioneros de la evolución instrumental del rock alternativo y uno de los grupos más influyentes de los últimos 40 años, Tortoise han construido un legado que trasciende géneros y etiquetas. Ahí han quedado para siempre sus clásicos Millions Now Living Will Never Die (1996) y TNT (1998).
Otra de sus canciones es «Works and Days».