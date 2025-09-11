Tortoise vuelven casi una década después con ‘Touch’

Tortoise anuncian Touch, su primer álbum en casi una década, que verá la luz el 24 de octubre de 2025 a través de International Anthem y Nonesuch Records en formato LP, CD y descarga digital, y llegará a las plataformas de streaming el 11 de noviembre.

Grabado entre Los Ángeles, Portland y Chicago, el álbum refleja no solo la dispersión geográfica de sus integrantes, sino también un esfuerzo deliberado por reconectar y revitalizar la esencia de la banda, dando forma a lo que podría ser su obra más diversa hasta la fecha.

Considerados pioneros de la evolución instrumental del rock alternativo y uno de los grupos más influyentes de los últimos 40 años, Tortoise han construido un legado que trasciende géneros y etiquetas. Ahí han quedado para siempre sus clásicos Millions Now Living Will Never Die (1996) y TNT (1998).

Como cuenta su hoja de promo, Con Touch, Tortoise refuerzan su enfoque colectivo y experimental, manteniendo la tensión entre la lógica interna que caracteriza su música y una exploración estilística sin fronteras. El disco combina ecos de sus atmósferas de jazz sombrío con nuevas incursiones en un krautrock rediseñado, ritmos techno de inspiración rave y fanfarrias cinematográficas.

Ya podemos escuchar un nuevo sencillo, «Layered Presence», acompañado de un videoclip dirigido por Mikel Patrick Avery.

Escucha ‘Layered Presence’ de Tortoise