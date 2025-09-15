Ultraligero llega a Córdoba con Rufus T. Firefly, Dalila, Parquesvr y más

El próximo 20 de septiembre llega Ultraligero, toda una celebración de la pluralidad musical, de las tendencias emergentes y de los formatos cuidados. Un proyecto escénico que entrelaza belleza y fantasía dentro de la atmósfera única del Teatro de la Axerquía de Córdoba.

Encabezan la programación Rufus T. Firefly, Dalila, Parquesvr, Retro Cassetta y Mind Enterprises (dj set), artistas que representan distintas escenas, géneros y territorios musicales. Un cartel diverso, intergeneracional y en perfecta sintonía con el pulso cultural actual.

Ultraligero, organizado por Oh Salvaje, surge con vocación de continuidad; aspira a consolidarse como un referente en el panorama cultural andaluz, comprometido con la accesibilidad, la innovación y el respeto al entorno.

Más información y entradas en la web del evento.