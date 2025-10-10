Underfest Xacobeo llega con Patrick Watson, The Psychedelic Furs, Chucho y más

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Los días 14 y 15 de noviembre, Vigo acogerá la octava edición de Underfest Xacobeo, que reafirma su condición de festival singular dentro del panorama gallego con un avance de cartel que combina prestigio internacional, talento emergente y espíritu renovador.

Un evento que apuesta por la diversidad de estilos, los espacios singulares y los aforos reducidos, convirtiendo la ciudad en un epicentro musical gracias al apoyo de la Xunta de Galicia, Xacobeo y la Diputación de Pontevedra. La fidelidad del público queda patente en la venta de los abonos generales incluso antes de conocerse el cartel completo, mientras que las entradas individuales ya están disponibles a través de Ataquilla.com.

Tras anunciar el esperado debut en Galicia de The Psychedelic Furs, la presencia de Cracker, The Tubs y el cierre de lujo a cargo de Patrick Watson, el festival suma ahora a su programación nombres como Tahiti 80, Dewolff y We Are Scientists, junto a propuestas nacionales como Chucho, Rizha, Paco Pecado, Los Manises, Nestter Donuts, Vacaciones Permanentes y Querido, entre otros artistas gallegos aún por confirmar.

Toma nota del cartel de Underfest Xacobeo