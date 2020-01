USA/Mexico – Matamoros (12XU)

USA/Mexico son capaces de volarte la cabeza con este torbellino de distorsión, voces en estado de descomposición, pedaleo, y demás brutalismo cuyas fuentes de inspiración las podemos hallar en el death metal y el noise de matriz experimental.

Este trío de Austin no son unos recién llegados. Los componentes son veteranos en esto del ruido: Graig Clouse es componente de Shit And Shine, King Coffey es el batería, y ya se lució en los fabulosos Butthole Surfers, y Nate Cross forma parte de When Dinosaurs Ruled the Earth. Veterans of disorder.

En Matamoros (12XU, 2019) encontrarán una precisa y apabullante aventura sónica que bien podría describir el estado de la cuestión de esta sociedad gobernada por el miedo, el castigo, la injusticia y el tedio. Canciones que son como parábolas de la incomunicación en tiempos en los que fantaseamos con que la realidad virtual nos tiene más unidos y conectados. Las palabras, el acto de habla se ahoga en una realidad gobernada por el glitch, la ingobernabilidad del sonido, y la ausencia de silencio.

“Matamoros” abre un disco que nos hace vulnerables porque esto es un artefacto que anuncia la muerte del habla como vehículo de expresión. La voz de Clouse agoniza entre un seísmo de distorsión que guarda relación con Royal Trux.

“Shootfly” es un cover de Cherubs, y la marabunta se amplía con ruido que forma una estática argamasa digna de Black Sabbath y de sus discípulos Morbid Angel. Un chorreo de testosterona grasienta.

En “Eric Carr T-Shirt” el sonido se expande creando círculos concéntricos de electricidad malsana que parece surgir de la admiración que procesan por el heavy metal más clásico y sus resonancias expansivas, aunque los primeros Sonic Youth tampoco andan tan lejos.

Llegando al final de este fabuloso recorrido, primero hay que pasar por el peaje de la acelerada “Vaporwave Headache”, y acabar con la extensa “Anxious Whitey” en donde sacan a pasear sus airados riffs, y la distorsión muda en un lienzo de abstracto desapego con tu propio yo. El ruido puede ser el mejor amigo.