Vlog MZK: 17 de febrero de 2020

Volvemos con el Vlog MZK y el repaso de novedades en formato vídeo. Esta vez no podemos ocultar el hype en torno al regreso de The Strokes aunque el adelanto nos haya dejado algo fríos. Tampoco podemos evitar esconder la ilusión que nos hace tener a Chromatics en unos meses en nuestro país, como tampoco podemos no ilusionarnos con el nuevo giro artístico que han tomado las Hinds o Triángulo de Amor Bizarro de cara a sus respectivos nuevos lanzamientos.

Tenemos de todo para todos los gustos, así que si os habéis olvidado de las últimas novedades pegad un vistazo al vídeo.