Nacho Vegas

Nacho Vegas (La Riviera) Madrid 23/04/26

Hay algo profundamente extraño, y a la vez profundamente hermoso en lo que ocurre en los conciertos de Nacho Vegas. Podemos estar asistiendo a confesiones sobre el miedo, la pérdida o los demonios personales, y de pronto hay miles de voces coreando el tema a la vez. Un paradójico espacio donde la canción íntima se vuelve masiva sin dejar de ser íntima. Algo realmente atípico que no debería funcionar y que sin embargo funciona de manera demoledora.

La nueva gira, que llega junto a Vidas Semipreciosas (Oso Polita 2026), vuelve a fundir al artista que hace canción protesta con el activista que también hace canciones de amor. Un equilibrio entre lo afectivo y lo político, donde las fronteras desaparecen y se convierten en un todo; ese que engloba la canción de autor pasada por el filtro asturiano, el folk político latinoamericano y la militancia anticapitalista.

Que pasa por ahondar en lo más íntimo en las frágiles “Alivio”, “Los asombros”, “El don de la ternura” o “Ser árbol”, a llevarnos de vuelta a los infiernos de “Crujidos” o “Morir o matar“; de recuperar hitos ausentes en su anterior gira como esa declaración de intenciones que es “Nuevos planes, idénticas estrategias”, a propiciar un “Me cago en dios” colectivo en el divertido alegato “Deslenguarte“ con Joseba Irazoki haciendo las veces de Albert Plá.

Como decimos, Nacho Vegas ha alcanzado un estatus que le permite moverse entre el compromiso y la intimidad más turbia. Que lo mismo canta “Fíu” la pieza antifascista dedicada a su madre Cristina Vegas, que nos alerta que vivimos en “Tiempos de lobos”. Que versiona la brutal oda al desamor “Bravo” popularizada por Olga Guillot, muta en cantante melódico de los 70 en “Mi pequeña bestia”o se marca 10 minutos —algo durillos, dicho sea de paso— contándonos la vieja anécdota gijonesa de “A ver la ballena”. El repertorio de clásicos es tal, que mucho de lo esperado queda fuera, pero dos tótems como ”La gran broma final” y “La pena o la nada” continúan haciendo su trabajo de demolición.

Son veinticinco años construyendo algo que no tiene nombre exacto, pero que queremos seguir disfrutando mientras sigamos habitando este plano de la existencia.

Foto Nacho Vegas: Sara Irazábal (Last Tour)

Nacho Vegas
24 de febrero de 2026
Nacho Vegas (Sala Impala) Córdoba 20/02/26
Nacho Vegas
23 de enero de 2026
Nacho Vegas - Vidas Semipreciosas (Oso Polita)
Nacho Vegas
22 de enero de 2026
Nacho Vegas a lo cantante melódico de los 70 en 'Mi pequeña bestia'
Nacho Vegas
17 de noviembre de 2025
Nacho Vegas comparte nuevo tema, 'Los Asombros'
Nacho Vegas
23 de septiembre de 2025
Nacho Vegas anuncia gira y da más datos de su nuevo disco
Nacho Vegas
18 de septiembre de 2025
Nacho Vegas está de vuelta con 'Alivio'
César Maltrago
14 de abril de 2025
César Maltrago publica nuevo sencillo junto a Nacho Vegas
Nacho Vegas
17 de diciembre de 2024
Nacho Vegas estrena el vídeo de 'Los años nuevos'
Tori Sparks
24 de abril de 2026
Tori Sparks vuelve con disco y concierto
Guitarricadelafuente
24 de abril de 2026
Guitarricadelafuente lanza nuevo single: 'Calypso'
La Estrella de David
24 de abril de 2026
La Estrella de David presenta 'Andrés', con los coros de La Bien Querida y Andrea Buenavista
Duran Duran
24 de abril de 2026
Duran Duran se unen a Nile Rodgers en 'Free To Love'
Victorias
24 de abril de 2026
Nuevo EP de Victorias, que siguen con su gira
Carlangas
24 de abril de 2026
Carlangas estrenan la rockera 'Familia S.L.'
Amaia
24 de abril de 2026
Amaia sorprende en su paso por el Tiny Desk Concert
Standstill
24 de abril de 2026
Lo nuevo de Standstill viene anticipado por una novela gráfica
Gregg Foreman
23 de abril de 2026
Gregg Foreman, fundador de The Delta 72 y colaborador de Cat Power, ha fallecido a los 53 años
Bauer foto
23 de abril de 2026
Estrenamos el nuevo videoclip de Bauer
Mac Demarco
23 de abril de 2026
Mac DeMarco presentará 'Guitar' en Barcelona y Madrid
Tricky
23 de abril de 2026
Tricky está de vuelta con Different When It’s Silent
TIENDA