Yawners – Superbucle (Montgrí)

Con el calambrazo que supuso el inspirado Duplo (Montgrí, 2022) aún latente, Elena Nieto presenta bajo la piel de Yawners una nueva colección de pildorazos de pop espídico y vibrante que orbitan alrededor del continuo vaivén de emociones que se suceden a lo largo de nuestra experiencia vital, o para ser más precisos, en el mismo día a día. En esta nueva entrega, para cuya versión final han trabajado hasta cinco productores, con el mítico Santi García a la cabeza además de ella misma, implicada más que nunca en dichas tareas, el sonido se vuelve aún más orgánico, con mayor presencia de guitarras acústicas y sintetizadores, manteniendo, eso sí, las señas de identidad de su ADN compositivo: concreción melódica y estribillos ganadores.

El título de la obra en cuestión, Superbucle, nos da una idea clara de lo que podremos encontrar en estos treinta y cuatro minutos de pop cristalino repletos de extrasístoles. Con vertiginosa dinámica se suceden los estados de ánimo contradictorios que parten del radiante pistoletazo de salida que supone “Un Día Genial” y en los que Nieto, valioso ejemplo de Do It Yourself en términos creativos y logísticos y con creciente núcleo de seguidores en distintos puntos del planeta (especialmente en Japón, pero también en USA, Canadá y UK, donde también se ha publicado el disco) se las arregla para decir mucho con poco, haciendo del estratégico uso del lenguaje una virtud que invita a sumergirse en unos textos ante los que caben múltiples lecturas más allá de su ligera apariencia. Ejemplo de ello es esa oda a los placeres básicos de la vida hecha canción que es “Merienda-Cena”, con su divertido videoclip.

Como si de un día envenenado en un parque de atracciones se tratara, con los estímulos y las contradicciones que basculan entre la felicidad y el miedo como telón de fondo, las escapadas adrenalínicas de “El Intruso”, “La Inverosimilitud” o el excelente single “Las Horas Pasan” palpitan urgentes abrazando bajo su enérgica coraza, unos textos que no eluden la amargura que domina algunos episodios de las relaciones humanas a distintos niveles.

El loop inicial de “Sálvame” trae a la mente el célebre “Sweet Disposition” de The Temper Trap, para dar paso a una certera reflexión sobre las decisiones irreversibles que desembocan muchas veces n lamentaciones, bajo una capa de sintes esperanzadores. La única concesión al inglés la pone la notable “Self-diagnose”, de flechazo instantáneo y alma de hit. El carácter ecléctico de esta nueva entrega queda patente en la dinámica hip-hop de “La Estrella Eres Tú”, con su detallista juego de trompetas y su cadencia adictiva. El espectro de influencias se amplia respecto a las otrora evidentes del indie-rock americano, enriqueciendo su discurso y abriendo estimulantes puertas de cara al futuro.

Llegados al final, el tono se oscurece a medida que “Un Día Horrible” se abre paso, funcionando como reverso tenebroso frente a la luminosidad inicial y haciendo hincapié en ese contraste que actúa como eje vertebrador de este álbum, regalando una de cal y otra de arena e impidiendo que el oyente se acomode al estimular sus receptores para mantener alta la guardia y evitar así sucumbir en el intento de sobrevivir.

Escucha Yawners – Superbucle

