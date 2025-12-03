Lo último:
091
DestacadaNoticia

091 anuncian nuevo disco y sus primeros conciertos

Redacción MZK

091 regresa por todo lo alto. Seis años después de su última grabación, La Otra Vida, la emblemática banda granadina vuelve con “No tiene sentido escapar”, un single que marca el inicio de una nueva etapa y anticipa el rumbo de su próximo trabajo discográfico.

La canción confirma el excelente momento creativo que atraviesa el grupo: un rock cargado de poesía, energía y esa elegancia inconfundible que ha definido siempre su sonido. Sin recurrir a la nostalgia, el tema subraya el presente vibrante de una banda que sigue uniendo lírica, electricidad y actitud con maestría.

Como dice su hoja de promo: Los Cero de siempre, los Cero de ahora: una formación en plena forma creativa, capaz de desafiar al tiempo sin renunciar a su esencia.

El regreso de 091 llega junto a sus primeros conciertos confirmados:

14 febrero
MADRID
La Riviera – Inverfest

10 abril
GRANADA
Industrial Copera

11 abril
SEVILLA
Sala Custom

17 abril
VALENCIA
República

18 abril
MURCIA
REM

02 mayo
BILBAO
Santana 27

07 mayo
BARCELONA
Apolo 2 – Guitar BCN

21 mayo
SANTIAGO
Capitol

23 mayo
GIJÓN
Albéniz

Escucha ‘No tiene sentido escapar’ de 091

 

También te puede gustar

Ambros Chapel – Portraits (Flor y Nata Records)

Redacción MZK
Sweet Pomelo

El chileno Sweet Pomelo publica ‘La profundidad de los sueños’

Redacción MZK
Ricardo Lezón

Entrevista: Ricardo Lezón

Luis Benito
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien