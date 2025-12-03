091 anuncian nuevo disco y sus primeros conciertos

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

091 regresa por todo lo alto. Seis años después de su última grabación, La Otra Vida, la emblemática banda granadina vuelve con “No tiene sentido escapar”, un single que marca el inicio de una nueva etapa y anticipa el rumbo de su próximo trabajo discográfico.

La canción confirma el excelente momento creativo que atraviesa el grupo: un rock cargado de poesía, energía y esa elegancia inconfundible que ha definido siempre su sonido. Sin recurrir a la nostalgia, el tema subraya el presente vibrante de una banda que sigue uniendo lírica, electricidad y actitud con maestría.

Como dice su hoja de promo: Los Cero de siempre, los Cero de ahora: una formación en plena forma creativa, capaz de desafiar al tiempo sin renunciar a su esencia.

El regreso de 091 llega junto a sus primeros conciertos confirmados:

14 febrero

MADRID

La Riviera – Inverfest

10 abril

GRANADA

Industrial Copera

11 abril

SEVILLA

Sala Custom

17 abril

VALENCIA

República

18 abril

MURCIA

REM

02 mayo

BILBAO

Santana 27

07 mayo

BARCELONA

Apolo 2 – Guitar BCN

21 mayo

SANTIAGO

Capitol

23 mayo

GIJÓN

Albéniz

Escucha ‘No tiene sentido escapar’ de 091