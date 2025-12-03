091 anuncian nuevo disco y sus primeros conciertos
091 regresa por todo lo alto. Seis años después de su última grabación, La Otra Vida, la emblemática banda granadina vuelve con “No tiene sentido escapar”, un single que marca el inicio de una nueva etapa y anticipa el rumbo de su próximo trabajo discográfico.
La canción confirma el excelente momento creativo que atraviesa el grupo: un rock cargado de poesía, energía y esa elegancia inconfundible que ha definido siempre su sonido. Sin recurrir a la nostalgia, el tema subraya el presente vibrante de una banda que sigue uniendo lírica, electricidad y actitud con maestría.
Como dice su hoja de promo: Los Cero de siempre, los Cero de ahora: una formación en plena forma creativa, capaz de desafiar al tiempo sin renunciar a su esencia.
El regreso de 091 llega junto a sus primeros conciertos confirmados:
14 febrero
MADRID
La Riviera – Inverfest
10 abril
GRANADA
Industrial Copera
11 abril
SEVILLA
Sala Custom
17 abril
VALENCIA
República
18 abril
MURCIA
REM
02 mayo
BILBAO
Santana 27
07 mayo
BARCELONA
Apolo 2 – Guitar BCN
21 mayo
SANTIAGO
Capitol
23 mayo
GIJÓN
Albéniz
Escucha ‘No tiene sentido escapar’ de 091