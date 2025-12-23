Lo último:
091
DestacadaNoticia

091 estrenan ‘Ven vestida de nube’

Redacción MZK

091 están de vuelta seis años después de su última grabación, La Otra Vida. Como cuentan, son Los Cero de siempre, los Cero de ahora: una formación en plena forma creativa, capaz de desafiar al tiempo sin renunciar a su esencia.

Juntos publicarán Espejismo nº 9 el próximo 2026, un disco que ha sido producido por Raúl Bernal y del que ya habíamos escuchado «No tiene sentido escapar”, un single que marcaba el inicio de una nueva etapa y anticipa el rumbo de su próximo trabajo.

Ahora llega «Ven vestida de nube», junto a un vídeo realizado por Fernando Muñoz de Producciones Z. De nuevo, rock cargado de poesía, energía y esa elegancia inconfundible que ha definido siempre su sonido.

Escucha ‘Ven vestida de nube’ de 091

 

Próximos conciertos de 091

14 febrero
MADRID
La Riviera – Inverfest –  Entradas

10 abril
GRANADA
Industrial Copera

11 abril
SEVILLA
Sala Custom

17 abril
VALENCIA
República

18 abril
MURCIA
REM

02 mayo
BILBAO
Santana 27

07 mayo
BARCELONA
Apolo 2 – Guitar BCN

21 mayo
SANTIAGO
Capitol

23 mayo
GIJÓN
Albéniz

Compra entradas en su web.

