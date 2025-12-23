091 estrenan ‘Ven vestida de nube’
091 están de vuelta seis años después de su última grabación, La Otra Vida. Como cuentan, son Los Cero de siempre, los Cero de ahora: una formación en plena forma creativa, capaz de desafiar al tiempo sin renunciar a su esencia.
Juntos publicarán Espejismo nº 9 el próximo 2026, un disco que ha sido producido por Raúl Bernal y del que ya habíamos escuchado «No tiene sentido escapar”, un single que marcaba el inicio de una nueva etapa y anticipa el rumbo de su próximo trabajo.
Ahora llega «Ven vestida de nube», junto a un vídeo realizado por Fernando Muñoz de Producciones Z. De nuevo, rock cargado de poesía, energía y esa elegancia inconfundible que ha definido siempre su sonido.
Escucha ‘Ven vestida de nube’ de 091
Próximos conciertos de 091
14 febrero
MADRID
La Riviera – Inverfest – Entradas
10 abril
GRANADA
Industrial Copera
11 abril
SEVILLA
Sala Custom
17 abril
VALENCIA
República
18 abril
MURCIA
REM
02 mayo
BILBAO
Santana 27
07 mayo
BARCELONA
Apolo 2 – Guitar BCN
21 mayo
SANTIAGO
Capitol
23 mayo
GIJÓN
Albéniz
Compra entradas en su web.