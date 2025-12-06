Air comparten un muy especial Tiny Desk Concert
Air han llevado a los escenarios el que fuera su disco de debut, Moon Safari, uno de los álbumes de electrónica más aclamados de su generación gracias a su mezcla única de sintetizadores y teclados, junto con elementos de música clásica y rock progresivo.
Ellos redefinieron la identidad musical francesa junto a Daft Punk y Phoenix, poniendo al país país galo en la vanguardia de los sonidos sintéticos y abriendo con él una carrera que ha llegado a nuestros días. La banda francesa formada por Jean-Benoît Dunckel y Nicolas Godin había lanzado previamente el EP Premiers Symptômes, carta de presentación lanzada en agosto de 1997 que terminaría de desarrollarse con su primer larga duración.
A mediados de enero de 1998 llegaba Moon Safari, uno de los álbumes de música electrónica más aclamados de su generación gracias a su mezcla única de sintetizadores y teclados, junto con elementos de música clásica y rock progresivo. La combinación de estos elementos crea un sonido melancólico y evocador fue aclamada por la crítica y ha sido de gran influencia para muchos artistas que han venido después.
Tras dos años presentándolo por todo el mundo (lee aquí su paso por Noches del Botánico) Air llegan a los Tiny Desk Concert con la compañía del batería Louis Delorme para interpretar las canciones:
«Le Voyage de Pénélope»
«Cherry Blossom Girl»
«Highschool Lover»
«Dirty Trip»