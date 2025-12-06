Lo último:
Air
DestacadaNoticia

Air comparten un muy especial Tiny Desk Concert

Redacción MZK

Air han llevado a los escenarios el que fuera su disco de debut, Moon Safari, uno de los álbumes de electrónica más aclamados de su generación gracias a su mezcla única de sintetizadores y teclados, junto con elementos de música clásica y rock progresivo.

Ellos redefinieron la identidad musical francesa junto a Daft Punk y Phoenix, poniendo al país país galo en la vanguardia de los sonidos sintéticos y abriendo con él una carrera que ha llegado a nuestros días. La banda francesa formada por Jean-Benoît Dunckel y Nicolas Godin había lanzado previamente el EP Premiers Symptômes, carta de presentación lanzada en agosto de 1997 que terminaría de desarrollarse con su primer larga duración.

A mediados de enero de 1998 llegaba Moon Safari, uno de los álbumes de música electrónica más aclamados de su generación gracias a su mezcla única de sintetizadores y teclados, junto con elementos de música clásica y rock progresivo. La combinación de estos elementos crea un sonido melancólico y evocador fue aclamada por la crítica y ha sido de gran influencia para muchos artistas que han venido después.

Tras dos años presentándolo por todo el mundo (lee aquí su paso por Noches del Botánico) Air llegan a los Tiny Desk Concert con la compañía del batería Louis Delorme para interpretar las canciones:

«Le Voyage de Pénélope»
«Cherry Blossom Girl»
«Highschool Lover»
«Dirty Trip»

Disfruta el Tiny Desk Concert de Air

También te puede gustar

Fallece el batería de Crystal Fighters

Redacción MZK

Séptimo disco de Las Ruinas, «100% Maximum Heavy Pop»

Redacción MZK

MZK Sessions en septiembre

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien