Air comparten un muy especial Tiny Desk Concert

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Air han llevado a los escenarios el que fuera su disco de debut, Moon Safari, uno de los álbumes de electrónica más aclamados de su generación gracias a su mezcla única de sintetizadores y teclados, junto con elementos de música clásica y rock progresivo.

Ellos redefinieron la identidad musical francesa junto a Daft Punk y Phoenix, poniendo al país país galo en la vanguardia de los sonidos sintéticos y abriendo con él una carrera que ha llegado a nuestros días. La banda francesa formada por Jean-Benoît Dunckel y Nicolas Godin había lanzado previamente el EP Premiers Symptômes, carta de presentación lanzada en agosto de 1997 que terminaría de desarrollarse con su primer larga duración.

A mediados de enero de 1998 llegaba Moon Safari, uno de los álbumes de música electrónica más aclamados de su generación gracias a su mezcla única de sintetizadores y teclados, junto con elementos de música clásica y rock progresivo. La combinación de estos elementos crea un sonido melancólico y evocador fue aclamada por la crítica y ha sido de gran influencia para muchos artistas que han venido después.

Tras dos años presentándolo por todo el mundo (lee aquí su paso por Noches del Botánico) Air llegan a los Tiny Desk Concert con la compañía del batería Louis Delorme para interpretar las canciones:

«Le Voyage de Pénélope»

«Cherry Blossom Girl»

«Highschool Lover»

«Dirty Trip»

Disfruta el Tiny Desk Concert de Air