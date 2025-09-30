‘Alas Rotas’, cuarto adelanto de Salvana

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como te venimos contando, Salvana publicarán su disco de debut el próximo viernes 3 de octubre a través de Intromúsica.

Reversia ha sido co-producido por Raúl Pérez y Dani Molina y grabado en los estudios La Mina de Granada, Antonio Blanca (Uniforms) se ha encargado de la masterización

Un trabajo que ha venido anticipado por canciones como «Desierta», «Espiral» y «Metamorfina», hoy llega su último adelanto, «Alas Rotas». Tema que como comenta su vocalista, «trata sobre un cupido defectuoso, un ángel caído con mala puntería, incapaz de cumplir su misión. Las víctimas de sus flechas sufren un amor imperfecto como él»,

Escucha ‘Alas Rotas’ de Salvana