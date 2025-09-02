Escucha ‘Metamorfina’, lo nuevo de Salvana

Como te venimos contando, Salvana publicarán su disco de debut el próximo 3 de octubre a través de Intromúsica.

Reversia ha venido anticipado por canciones como «Desierta» o «Espiral» y ahora suman «Metamorfina», un single abrasivo y punzante de shoegaze y noise grabado entre la banda y las guitarras distorsionadas de Rodriguez Rodriguez (Albert, guitarrista de El Diablo de Shanghai).

«Hasta el último segundo estábamos encallados con la composición de unas partes de guitarra de ese tema. Pero hubo milagro: Albert se acercó al estudio por mera coincidencia (El Diablo de Shanghai acababan de tocar en Andalucía) y el tío se sacó de la manga una línea de lo más noise que encajó de lujo con el tema«, dice la banda.

La masterización de ‘Metamorfina’ corre a cargo de Antonio Blanca (Uniforms).

Escucha ‘Metamorfina’ de Salvana