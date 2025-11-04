Salvana – Reversia (Intromúsica)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Tenía muchas ganas de hincarle el diente al primer trabajo en largo de Salvana. Este hambre había sido provocado en primer lugar por el extraordinario sabor de boca que me dejó el hecho de descubrirlos con su brillante EP homónimo publicado en 2022 en el que encontrábamos algunas composiciones realmente sorprendentes con esa mezcla bien compensada entre shoegaze, post rock y dream pop. El segundo motivo fue descubrir el extraordinario directo que tenían cuando pude disfrutarles teloneando la gira de Trentemøller a su paso por Madrid, con un viraje sonoro muy afín a la propuesta de los protagonistas de esta reseña.

Hace muy poco esta misma casa se deleitó de nuevo con su subida a los escenarios y era de justicia hacerse eco también de un trabajo, Reversia, que destaca por su buen hacer y madurez atesoradas. Los catalanes desde luego no es que descubran nada nuevo, incluso una primera escucha desatenta pudiera considerar que son una banda más que añadir a la fiebre desatada de lanzamientos asociables a una escena shoegaze que desborda en popularidad más que en la propia década en la que nació, allá por los 90.

Bien es cierto que Salvana introducen algunos cambios en su propuesta sonora que, si bien no son ostensiblemente subrayados, sí que acercan su música a una concepción shoegaze más ortodoxa y clásica con la que tocan más de cerca el suelo y sus pasajes más vaporosos, por un lado, y ruidosos, por otro, asoman algo más desdibujados, quizá premeditadamente debido a una producción tamizada que, eso sí, hace ganar homogeneidad al conjunto de temas.

El disco conquistará los corazones angst de los die hard fans del género gracias a composiciones tan notables como la cálida intensidad que irrumpe con la extraordinaria apertura que supone “Letargo”, el inapelable marchamo de hit clásico que desprende “Desierta”, el incisivo pulso que despide “Alas rotas” o el estupendo desarrollo de la instrumental “Brumas”, la cual, haciendo paralelismo en forma e intenciones con la pretérita “Cobre”, les acerca a la concepción en la que, personalmente, más me seducen. A seguir de cerca.

Escucha Salvana – Reversia

