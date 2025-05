Alice Phoebe Lou comparte la inédita ‘The Surface’

Alice Phoebe Lou comparte «The Surface» otro nuevo tema de los que está regalándonos a cuentagotas desde el aclamado Shelter de 2023. «The Surface» se define como historia contada al revés, una propuesta acústica que se abre como una rosa, pétalo a pétalo, hasta que el corazón se revela por completo.

En abril, Lou lanzó su primer lanzamiento autoproducido «You and I». Comentó que se trata de: «Canciones que no llegaron a otros álbumes, algunas canciones que nunca pensé que verían la luz. Me embarco en el valiente y emocionante viaje de grabar estas canciones tal como son, con amor y alegría, sencillas y totalmente mías. Inclinándome hacia la imperfección e inspirándome en algunas de mis mayores influencias, quienes han creado álbumes acústicos de folk atemporales».

A la espera de nuevas joyas escondidas, podemos disfrutar de esta frágil «The Surface»: