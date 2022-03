Alondra Bentley (Centro Cultural María Victoria Atencia) Málaga 13/03/22

La propuesta musical del Málaga de Festival de este año, ha logrado reunir a excelentes nombres del panorama nacional que echábamos de menos por estas tierras, especialmente tras un periodo complicado como el que acabamos de vivir. Tras la emotiva apertura de Nacho Vegas en el Cine Albéniz, y los celebrados pases acústicos de Niños Mutantes y Neuman en el Teatro Echegaray, llegaba el turno de recibir a la británica Alondra Bentley, afincada en España desde hace mucho tiempo, presentando nuevo material en español y repasando su excelso repertorio con una banda de probada solvencia, con Xema Fuertes y Cayo Bellvesser, también en la banda de Josh Rouse, que dotan a las canciones de un groove adictivo elevándolas unos cuantos cuerpos en sus versiones en vivo.

La noche se centró en su álbum más logrado, el flamante Resolutions (Gran Derby Records, 2015) producido por Matthew E. White y grabado en los míticos estudios Spacebomb, del que cayeron mi favorita personal, “Remedy”, además de otros grandes números como “Our Word”, “Sweet Susie” o “What Will You Dream”, sin olvidar al posterior Solar System (Mont Ventoux, 2018) con rescates tan acertados como la notable “Mixtapes”. Todo sonó brillante, compacto, repleto de duende y desplegando una interpretación sublime, apoyada en una voz capaz de atravesar la epidermis y dejar profunda huella, algo al alcance de muy pocos. Las caricias acústicas de “My Projection Of You”, la sublime belleza de “Of All Living Creatures, Why A Human Being”, enlazadas por un hilo conductor sobre la vida y el sentido de la muerte que la cantante compartió con exquisita delicadeza y sensibilidad, recrearon una atmósfera mágica y especial como logran los grandes eventos.

El broche final con “Si Tuviera”, luminosa aproximación al castellano que abre un excitante camino y en la que reflexiona sobre el tiempo y el uso que hacemos de él, supuso un broche perfecto para una velada fantástica que se hizo corta y que finalizó dejando el eco de la hermosa voz de Bentley resonando en nuestro recuerdo.